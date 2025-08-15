ETV Bharat / technology

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਬੱਸ? - IIT HYDERABAD DRIVERLESS BUSES

ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

IIT HYDERABAD DRIVERLESS BUSES
IIT HYDERABAD DRIVERLESS BUSES (X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਆਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ (TIHAN) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ?

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੌਦਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। TIHAN ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਨਬੋਰਡ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਆਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ (TIHAN) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ?

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੌਦਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। TIHAN ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਨਬੋਰਡ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

DRIVERLESS BUS LAUNCHEDIIT HYDERABADSELF DRIVING BUSESDRIVERLESS BUSIIT HYDERABAD DRIVERLESS BUSES

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ E20 Fuel ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ?

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ 36 ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਹੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.