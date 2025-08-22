ETV Bharat / technology

Dream11, MPL ਅਤੇ Zupee ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ, ਫਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ? ਜਾਣੋ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ONLINE GAMING BILL 2025

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Dream11, MPL ਅਤੇ Zupee ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 2:46 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮ 11, ਐਮਪੀਐਲ ਅਤੇ ਜ਼ੁਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MPL ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (MPL) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੀਮ ਸਪੋਰਟਸ (ਡ੍ਰੀਮ11 ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਕਦ ਗੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੁਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਡੋ ਸੁਪਰੀਮ, ਲੂਡੋ ਟਰਬੋ ਅਤੇ ਸਨੇਕਸ ਐਂਡ ਲੈਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Dream11 ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹਨ?

  1. ਆਪਣੇ Dream11 ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
  2. ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ → ਜਿੱਤਾਂ → ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  3. 200 ਤੋਂ 2,00,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
  4. ਪੈਸੇ IMPS ਜਾਂ NEFT ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  5. ਨੋਟ: KYC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

MPL ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹਨ?

  1. ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ)
  2. ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲਿੰਕ ਕਰੋ
  3. ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਰਕਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
  4. ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਈ-ਸਪੋਰਟਸ - ਇਸਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
  • ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ - ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ - ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

