YouTube 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼, ਕੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ YouTube? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 1:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਨ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਦਿਖਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ AI ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਜਾਂ ਅਪਸਕੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

YouTube ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ

ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰੇਹਟ ਸ਼ੱਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ "ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ Reddit ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Shorts ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਅਪਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

YouTube ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਖੀ ਰੇਨੇ ਰਿਚੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

