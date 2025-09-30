ETV Bharat / technology

CMF Headphone Pro ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਮਿਲੇਗਾ ਦਮਦਾਰ ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ 100 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ

CMF ਹੈੱਡਫੋਨ ਪ੍ਰੋ 100 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ANC, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ।

CMF Headphone Pro ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ (CMF)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 3:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ CMF ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਈਅਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ, 'ਭਾਈ ਸਾਬ੍ਹ', ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਦੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ

ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ (Dark Grey), ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ( Light Green) ਅਤੇ ( Light Grey) ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਚੇਂਜਏਬਲ ਕੁਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ cushions Orange ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ?

ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ-ਪਲੇਟੇਡ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 40mm ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16.5mm ਦਾ Copper Voice Coil, precision bass duct ਅਤੇ ਡੁਅਲ-ਚੈਂਬਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਵਿੱਚ ANC (ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 40dB ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ANC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹਨ। ਰੋਲਰ ਡਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੀਅਮ, ANC ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਸਲਾਈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸੀਅਲ ਆਡੀਓ ਜਾਂ AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, CMF ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਤੇ ANC ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ 50 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $99 (ਲਗਭਗ ₹8,000) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਾਰਤ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ CMF ਹੈੱਡਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

