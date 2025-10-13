ETV Bharat / technology

ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

SECOND HAND TECH BUYING GUIDE
ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਚਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਬੈਟਰੀ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲਗਾਓ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਰੇਤਾ: ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ: ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 12-24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ, ਬਲੂਟੁੱਥ, ਅਤੇ ਐਨਐਫਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SECOND HAND SMARTPHONE GOOD OR BADBUY SECOND HAND PHONEWHAT TO CHECK IN OLD SMARTPHONEHOW TO BUY A SECONDHAND SMARTPHONESECOND HAND TECH BUYING GUIDE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.