ETV Bharat / technology

ਸਾਲ 2024 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ, ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਜ਼ - YEAR ENDER 2024

By ETV Bharat Tech Team

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2024 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ

Mahindra XEV 9e: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ XEV 9e ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 59kWh ਅਤੇ 79kWh ਦੇ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸ ਨੂੰ 656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 542 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 21.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ XEV 9e 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Mahindra BE 6e: XEV 9e ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ BE 6e ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 59kWh ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 556 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ BE 6e ਨੂੰ 18.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Tata Curvv EV: ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Tata Curvv EV ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਕੂਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 'ਚ 45kWh ਅਤੇ 55kWh ਦੇ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਨਾਲ 502 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਨਾਲ 585 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 17.49-21.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।

Tata Punch EV: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ Tata Punch EV ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ 9.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 14.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ SUV ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 25kWh ਅਤੇ 35kWh ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 315 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ 421 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Kia EV9 GT-Line: ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Kia EV9 GT-Line ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ 99.8 kWh ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 561 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ARAI ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ 379bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 700nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।