ETV Bharat / technology

ਨਵੇਂ ਟਾਪ-ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Citroen C3 X ਟ੍ਰਿਮਸ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ - CITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED

ਸਿਟਰੋਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੇਂਜ-ਟਾਪਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਿਟਰੋਇਨ ਸੀ3 ਐਕਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 7.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।

CITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED
ਨਵੇਂ ਟਾਪ-ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Citroen C3 X ਟ੍ਰਿਮਸ ਲਾਂਚ (Photo - Citroen India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟਰੋਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ SUV ਸਿਟਰੋਇਨ C3 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਂਜ-ਟਾਪਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2025 ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Citroen C3 X ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਨਵੇਂ Citroen C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1.2-ਲੀਟਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 81 bhp ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1.2-ਲੀਟਰ, ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 109 bhp ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2025 Citroen C3 X ਕੀਮਤ

ਨਵੇਂ 2025 Citroen C3 X ਟ੍ਰਿਮਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 7.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Citroen C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

CITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED
ਨਵਾਂ ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ (Photo - Citroen India)
ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਮਤ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ)
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ AT 1.2-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ (6-ਸਪੀਡ) 9,89,800 ਰੁਪਏ
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ 1.2-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (6-ਸਪੀਡ) 9,10,800 ਰੁਪਏ
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ)8,05,800 ਰੁਪਏ
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 7,90,800 ਰੁਪਏ
C3 ਫੀਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 7,27,000 ਰੁਪਏ
C3 ਫੀਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 6,23,000 ਰੁਪਏ
C3 ਲਾਈਵ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 5,25,000 ਰੁਪਏ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਾਲੀ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ Citroen C3 X Shine Turbo-AT ਦੀ ਕੀਮਤ 10.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2025 Citroen C3 X ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ Citroen C3 X ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸਦੇ ਟੇਲਗੇਟ 'ਤੇ 'C3 X' ਬੈਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਰਨੇਟ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਨੋਟੋਨ ਅਤੇ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਦੋਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਛੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

CITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED
ਨਵਾਂ ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ (Photo - Citroen India)

ਇਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਪਲੈਟੀਨਮ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ - ਪੋਲਰ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਕੋਸਮੋ ਬਲੂ ਅਤੇ ਪਰਲਾ ਨੇਰਾ ਬਲੈਕ - ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਲਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕੋਸਮੋ ਬਲੂ ਡੁਅਲ-ਟੋਨ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 Citroen C3 X ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

Citroen C3 ਦੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ-ਡਿਮਿੰਗ, ਕੀਲੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਫੀਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 'ਇੰਜੈਕਟਡ ਗ੍ਰੇ' ਅਤੇ 'ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਡ ਗ੍ਰੇ' ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਐਕਸੈਸਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ Citroen C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ Citroen C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ-ਏਟੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟਰੋਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ SUV ਸਿਟਰੋਇਨ C3 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਂਜ-ਟਾਪਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2025 ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Citroen C3 X ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਨਵੇਂ Citroen C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1.2-ਲੀਟਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 81 bhp ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1.2-ਲੀਟਰ, ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 109 bhp ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2025 Citroen C3 X ਕੀਮਤ

ਨਵੇਂ 2025 Citroen C3 X ਟ੍ਰਿਮਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 7.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Citroen C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

CITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED
ਨਵਾਂ ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ (Photo - Citroen India)
ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਮਤ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ)
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ AT 1.2-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ (6-ਸਪੀਡ) 9,89,800 ਰੁਪਏ
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ 1.2-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (6-ਸਪੀਡ) 9,10,800 ਰੁਪਏ
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ)8,05,800 ਰੁਪਏ
C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 7,90,800 ਰੁਪਏ
C3 ਫੀਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 7,27,000 ਰੁਪਏ
C3 ਫੀਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 6,23,000 ਰੁਪਏ
C3 ਲਾਈਵ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ 1.2-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ (5-ਸਪੀਡ) 5,25,000 ਰੁਪਏ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਾਲੀ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ Citroen C3 X Shine Turbo-AT ਦੀ ਕੀਮਤ 10.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2025 Citroen C3 X ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ Citroen C3 X ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸਦੇ ਟੇਲਗੇਟ 'ਤੇ 'C3 X' ਬੈਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਰਨੇਟ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਨੋਟੋਨ ਅਤੇ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਦੋਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਛੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

CITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED
ਨਵਾਂ ਸਿਟਰੋਇਨ C3 X ਵੇਰੀਐਂਟ (Photo - Citroen India)

ਇਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਪਲੈਟੀਨਮ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ - ਪੋਲਰ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਕੋਸਮੋ ਬਲੂ ਅਤੇ ਪਰਲਾ ਨੇਰਾ ਬਲੈਕ - ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਲਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕੋਸਮੋ ਬਲੂ ਡੁਅਲ-ਟੋਨ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 Citroen C3 X ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

Citroen C3 ਦੇ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ-ਡਿਮਿੰਗ, ਕੀਲੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਫੀਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 'ਇੰਜੈਕਟਡ ਗ੍ਰੇ' ਅਤੇ 'ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਡ ਗ੍ਰੇ' ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਐਕਸੈਸਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ Citroen C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ Citroen C3 X ਸ਼ਾਈਨ ਟਰਬੋ-ਏਟੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

CITROEN C3 X PRICECITROEN C3 X FEATURESCITROEN C3 X SPECIFICATIONSਸਿਟਰੋਇਨ ਸੀ3 ਐਕਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਾਂਚCITROEN C3 X VARIANTS LAUNCHED

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.