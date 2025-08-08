ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ
ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲਮੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 464 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਲਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੈਰੀ "ਬੁੱਚ" ਵਿਲਮੋਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਨੇਸੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੈਨੇਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨੇਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਯੂਐਸ ਨੇਵਲ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਵੇਰਵੇ
|ਕੁੱਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
|8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 663 ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (ਸਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ)
|ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
|A-7E ਅਤੇ FA-18 ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ; ਚਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੈਨਾਤੀਆਂ: USS Forrestal, USS Kennedy, USS Enterprise, USS Eisenhower
|ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨ
|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਟੋਰਮ ਵਿੱਚ 21 ਲੜਾਈ ਮਿਸ਼ਨ; ਡੈਜ਼ਰਟ ਸ਼ੀਲਡ, ਦੱਖਣੀ ਵਾਚ, ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ
|ਆਖਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ
|ਤਾਇਨਾਤੀ USS ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ 'ਤੇ VFA-34 "ਬਲੂ ਬਲਾਸਟਰਸ" ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
|ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਅਨੁਭਵ
|ਟੀ-45 ਜੈੱਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; USNTPS ਵਿਖੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ
|USAF ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ
|ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਸਕੂਲ, ਐਡਵਰਡਸ ਏਐਫਬੀ ਵਿਖੇ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
|ਨਾਸਾ ਦੀ ਚੋਣ
|ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ; ਸਿਖਲਾਈ ਅਗਸਤ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
|ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
|ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਇੰਜਣ, ਠੋਸ ਰਾਕੇਟ ਮੋਟਰਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਟੈਂਕਾਂ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
|ਕੁੱਲ ਸਪੇਸ ਸਮਾਂ
|ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 464 ਦਿਨ
|ਸਪੇਸਵਾਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
|ਕੁੱਲ 5 ਸਪੇਸਵਾਕ; ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 31 ਘੰਟੇ 60 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਏ
|STS-129 ਮਿਸ਼ਨ
|ਨਵੰਬਰ 2009; ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਐਟਲਾਂਟਿਸ 'ਤੇ ਉਡਾਣ; 10 ਦਿਨ, 19 ਘੰਟੇ, 16 ਮਿੰਟ; 171 ਚੱਕਰ; 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ
|ਮੁਹਿੰਮ 41/42
|ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015; ਸੋਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 167 ਦਿਨ; ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ; 3 ਸਪੇਸਵਾਕ
|ਮੁਹਿੰਮ 71/72
|ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025; ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਡਰੈਗਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ; ਡੈਸਟੀਨੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੁਐਸਟ ਏਅਰਲਾਕ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ; 1 ਸਪੇਸਵਾਕ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (ISS) ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੇਸਵਾਕ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੁਐਸਟ ਏਅਰਲਾਕ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੂ-9 ਟੀਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਰੂ-9 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ - ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਿੱਕ ਹੇਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗੋਰਬੁਨੋਵ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ।
