ETV Bharat / technology

5G ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ BSNL, ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਮਿਲੇਗੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ? - BSNL TO SWITCH TO 5G BY JUNE 2025

BSNL TO SWITCH TO 5G BY JUNE 2025 ( Getty Images )

By ETV Bharat Tech Team Published : 2 hours ago