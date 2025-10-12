ETV Bharat / technology

BMW ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ?

BMW ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 11,978 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਵੇਚੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

BMW
BMW (BMW GROUP INDIA)
ETV Bharat Tech Team

October 12, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ BMW ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11,978 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15,721 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਵੇਚੀਆਂ।

ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ BMW ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਕਾਰਾਂ ਨੇ 11,510 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਜਦਕਿ MINI ਇੰਡੀਆ ਨੇ 468 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ। 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕੁੱਲ 4,204 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BMW ਨੇ GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਰੀ 4,033 BMW ਕਾਰਾਂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ MINI ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ 171 ਵੇਚੀਆਂ। BMW ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ

BMW ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ BMW ਅਤੇ MINI ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,509 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 246 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੁੱਲ 1,187 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ। BMW ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 5,000 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।

BMW ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੀ-ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਰੀਜ਼, 5 ਸੀਰੀਜ਼, 7 ਸੀਰੀਜ਼/i7 ਅਤੇ BMW iX1 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ-ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਮਾਡਲ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

2025 ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 5,720 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 169 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੇਡਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ BMW 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ BMW 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BMW 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ BMW 5 ਸੀਰੀਜ਼ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ BMW ਦੇ ਸੇਡਾਨ ਵਿਕਰੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ।

