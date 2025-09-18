ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰਾਇਡ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? ਦੇਖੋ Live
ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰਾਇਡ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : September 18, 2025 at 12:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮਾਰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਦਾ ਨਾਮ 2025 FA22 ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ?
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 523,000 ਮੀਲ (842,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 2.2 ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ 2.2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3:42 ਵਜੇ EDT (0742 GMT), ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:12 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ YouTube 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ YouTube ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟਰਾਇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2025 FA22 ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?
ਇਹ ਐਸਟੇਰਾਇਡ 130 ਤੋਂ 290 ਮੀਟਰ (427 ਤੋਂ 951 ਫੁੱਟ) ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਸਟੇਰਾਇਡ (PHA) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਗਿਆਨਲੂਕਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਔਸਤਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਐਸਟੇਰਾਇਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇਗਾ।
ਨਾਸਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟਰਾਇਡ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਟੋਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ 20,000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ, 2025 FA22 ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।