ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਚਿਪਸ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ 32-ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
A defining chapter in India's semiconductor journey is unfolding, with innovation and investment driving a new wave of growth. Addressing Semicon India 2025 in Delhi. https://t.co/5jurEGuYnI— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀਗਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਿਰ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਪ
ਵਿਕਰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 32-ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇਹ ਚਿੱਪ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੈਚ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 32-ਬਿੱਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਲਪਨਾ 3201 ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
VIKRAM3201 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ 180nm CMOS ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ 16-ਬਿੱਟ VIKRAM1601 ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
First ‘Made in Bharat’ Chips! 🇮🇳 pic.twitter.com/QYFGA4HFLG— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
VIKRAM3201 ਅਤੇ VIKRAM1601 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Ada ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Ada ਕੰਪਾਈਲਰ, ਅਸੈਂਬਲਰ, ਲਿੰਕਰ, ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ (IDE) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ISRO ਦੁਆਰਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ C ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM)
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਡੂੰਘੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਪਸ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ (OSAT) ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
⏳⚡ Just one day to go!— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) September 1, 2025
🌍 48 Countries • 🏢 350+ Exhibitors
The world is coming together to build the Next Semiconductor Powerhouse at #SEMICONIndia2025!
📍 Yashobhoomi, New Delhi | Sept 2–4#DigitalIndia #IndiaTechade #ISM@SemiconIndia pic.twitter.com/J12j8DiPQs
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (DLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਰਵਸੇਮੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਚਿਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025 ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ (2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, 2023 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
