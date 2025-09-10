Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ, ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ

Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ, ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ
ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ Watch Series 11 ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 10, 2025 at 2:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਈਵੈਂਟ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 11, ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਲਟਰਾ 3 ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ SE 3 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Apple ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ
Watch Series 11: Watch Series 11 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ WatchOS 26 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਟੈਕ ਸੰਕੇਤ, ਸੰਕੇਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਉਟ ਬੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ECG ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਲੀਪ ਸਕੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਗੁੱਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਖੂਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਇਨ-ਐਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਗਣਾ ਸਕ੍ਰੈਚ-ਰੋਧਕ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 5G ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4G LTE ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ।
Watch Series 11 ਦੀ ਕੀਮਤ
Watch Series 11 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 46,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $399 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ, ਸਿਲਵਰ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Apple Watch Ultra 3: Apple Watch Ultra 3 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ 42-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ (ਲੋਅ ਪਾਵਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1Hz ਆਲਵੇਜ਼-ਆਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। LTPO3 ਅਤੇ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ OLED ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24% ਪਤਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ SOS ਭੇਜਣ, ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 5G ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ GPS" ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਸਕੋਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਈਸੀਜੀ, ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਰਕਆਉਟ ਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌੜ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹਾਈਕਿੰਗ, ਡਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। WatchOS 26 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਟੈਕ ਹਿੰਟ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Apple Watch Ultra 3 ਦੀ ਕੀਮਤ
Apple Watch Ultra 3 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 89,900 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ $799 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਨੂੰ Natural ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਨਵੇਂ ਬੈਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Apple Watch SE 3: Apple Watch SE 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ S10 ਚਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਸਕੋਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ-ਚਾਲੂ ਡਿਸਪਲੇ, ਡਬਲ-ਟੈਪ ਅਤੇ ਗੁੱਟ-ਟਵਿਸਟ ਜੈਸਚਰ, ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5G ਸੈਲੂਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। WatchOS 26 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਕਆਉਟ ਬੱਡੀ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਡੀਓ ਫਿਟਨੈਸ, ਫਾਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਰੈਸ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਸਓਐਸ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Apple Watch SE 3 ਦੀ ਕੀਮਤ
Apple Watch SE 3 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 25,900 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ $249 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਚ ਨੂੰ Midnight ਅਤੇ Starlight ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-