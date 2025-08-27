ETV Bharat / technology

Apple ਜਲਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ, iPhone 17 ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ!

iPhone 17 ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 9:45 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਟੋਰ?

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੀਨਿਕਸ ਮਾਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਐਪਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ (ਪੁਣੇ) ਅਤੇ ਐਪਲ ਹੇਬਲ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਦੋਵਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਪਲ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਥੀਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਫੋਨ, ਮੈਕ, ਐਪਲ ਵਾਚ, ਆਈਪੈਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ, ਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਮ ਨਾਮਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਪਲ "ਟੂਡੇ ਐਟ ਐਪਲ" ਨਾਮਕ ਮੁਫਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

