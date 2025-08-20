ETV Bharat / technology

Apple ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਏਗਾ iPhone 17 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਐਪਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 4:03 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ 17 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਈਫੋਨ 17 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੋਸੂਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਕਸਕੌਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਫੋਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ

ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਐਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਕਸਕੌਨ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਕਸਕੌਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਗਾਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਫੋਨ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਫੋਨ ਐਪਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 36% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ 82% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੇ 49% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

