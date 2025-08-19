ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਬੁੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਕਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਸਤਾ Macbook ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ Apple
ਡਿਜੀਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 61,000 ਰੁਪਏ (699 ਡਾਲਰ) ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 52,000 ਯਾਨੀ 599 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਇਸ ਸਸਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਐਪਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਪਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 12.9 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ M4 ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ A18 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪੂਰਾ macOS ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ iPad ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਸਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਬਲੂ, ਗੁਲਾਬੀ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰੰਗ ਪੁਰਾਣੇ iBook G3 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਐਪਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਸਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਕਓਐਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
