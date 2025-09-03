ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਐਪਲ ਹੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17, ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਫੀਨਿਕਸ ਮਾਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 70 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ ਆਦਿ ਬੋਲ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ EMI ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਐਪਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 16, ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ, ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, M4 ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ, ਪੈਨਸਿਲ ਪ੍ਰੋ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਈਪੈਡ ਏਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 10 ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਪੌਡਸ 4 ਅਤੇ ਏਅਰਟੈਗ ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਪਲ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਪਲ ਪਿਕਅੱਪ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਐਪਲ ਹੇਬਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
