iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਵਾਰ 120Hz ProMotion ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, iPhone 17 Air ਨੇ Plus ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
Published : September 10, 2025 at 7:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਈਵੈਂਟ Apple Event 2025 ਵਿੱਚ Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE ਅਤੇ AirPods Pro 3 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਏਅਰ ਮਾਡਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17
ਆਈਫੋਨ 17 ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ProMotion display ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 120Hz ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XD ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨ 16 ਵਿੱਚ 6.1-ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੀ। ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XD ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸ਼ੀਲਡ 2 ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 17 ਵਿੱਚ A19 ਚਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ 256GB ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। 48MP ਫਿਊਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ-ਗੁਣਵੱਤਾ 2x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 48MP ਫਿਊਜ਼ਨ ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਰੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਪੰਜ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ, ਲੈਵੇਂਡਰ, ਮਿਸਟ ਬਲੂ, ਸੇਜ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $799 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ
ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਸਲੈਬ-ਸਟਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੇ 5.6mm ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ Galaxy S25 Edge ਦੇ 5.8mm ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸ਼ੀਲਡ 2 ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.5-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਆਈਫੋਨ A19 ਪ੍ਰੋ N1 ਅਤੇ C1X ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 48MP ਫਿਊਜ਼ਨ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 18MP ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 17 ਏਅਰ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਲੈਕ, ਕਲਾਉਡ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਲਾਈਟ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $999 ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।
ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ
ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਪਰ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ 48MP ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਮੇਨ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 8x ਜ਼ੂਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 18MP ਦਾ Centre Stage ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ProRes RAW, Apple Log 2 ਅਤੇ genlock ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਵੀਡੀਓ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸ਼ੀਲਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸ਼ੀਲਡ 2 ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ, ਕਾਸਮਿਕ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $1,099 (256GB ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $1,199 (256GB ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ) ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਮਾਡਲ
|ਸਟੋਰੇਜ
|ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ (ਭਾਰਤ)
|iPhone 17
|256 GB
|₹82,900
|iPhone 17 Air
|256 GB
|₹1,19,900
|iPhone 17 Pro
|256 GB
|₹1,34,900
|iPhone 17 Pro Max
|256 GB
|₹1,49,900