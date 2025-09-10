ETV Bharat / technology

Apple AirPods Pro 3 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ: ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

Apple AirPods Pro 3 ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, IP57 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਏਅਰਪੌਡਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਏਅਰਪੌਡਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। (ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: Apple)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ Apple Event 2025 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 ਅਤੇ AirPods Pro 3 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਏਅਰਪੌਡਸ ਯਾਨੀ AirPods Pro 3 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰਪੌਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੌਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੌਡਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੋਮ ਈਅਰਟਿਪਸ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਏਅਰਪੌਡਸ ਪ੍ਰੋ 3 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AirPods Pro 3 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਅਸਧਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ" ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਅਰਟਿਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੌਡਸ AirPods Hearing Test ਅਤੇ Hearing Protection ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ iOS Workout ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਆਉਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Live Translation ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵੇਰਵੇ
ਨਾਮAirPods Pro 3
ਡਿਜ਼ਾਈਨਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, 65% ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੇਸ
ਈਅਰਟਿਪਸ5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਮ ਸੁਝਾਅ, ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਅਤੇ Noise Cancellation ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਹਾਰਟ ਰੇਟ ਸੇਂਸਿੰਗ, Hearing Test, Hearing Protection
ਵਰਕਆਉਟ ਸਪੋਰਟiOS ਵਰਕਆਉਟ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਰਿਜਿਸਟੇਂਗ ਰੇਟਿੰਗIP57 (ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ)
ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ8 ਘੰਟੇ (ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ), Transparency + Hearing Aid ਮੋਡ 'ਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂLive Translation (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ₹25,900
ਪੂਰਵ-ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ10 ਸਤੰਬਰ 2025
ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ19 ਸਤੰਬਰ 2025

AirPods Pro 3 ਦੀ ਬੈਟਰੀ

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ AirPods Pro 3 ਵਿੱਚ IP57 ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਏਅਰਪੌਡਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਪੌਡਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੌਡਸ ਵਿੱਚ Transparency ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ Hearing Aid ਫੀਚਰ ਹੁਣ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AirPods Pro 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ₹ 25,900 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੇਲ: ਪੂਰਵ-ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

