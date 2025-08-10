ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦਾ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪੋਲੋ 13 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਲੋਵੇਲ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ।
ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਫਿਲਮ
ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਪੋਲੋ 13 ਹੈ, ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟੌਮ ਹੈਂਕਸ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪੋਲੋ 13 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.— NASA (@NASA) August 8, 2025
Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk
ਅਪੋਲੋ 13 ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਪੋਲੋ 13 ਮਿਸ਼ਨ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੈਕ ਸਵਿਗਰਟ ਅਤੇ ਫਰੈੱਡ ਹਾਈਸ, ਜੋ ਅਪੋਲੋ 13 ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਾਡਿਊਲ "ਐਕਵੇਰੀਅਸ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲਾਈਫਬੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਅਪੋਲੋ 13 ਮਿਸ਼ਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1970 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਮਾਡਿਊਲ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1970 ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ।
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜੇਮਜ਼ ਆਰਥਰ ਲੋਵੇਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 25 ਮਾਰਚ 1928 ਨੂੰ ਕਲੀਵਲੈਂਡ, ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਕਸ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
1 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਮ ਲੋਵੇਲ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਸਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇ-ਹਿਊਸਟਨ ਟੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਫਿਸਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ ਸੇਂਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। 1967 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਬੀ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਲੋਵੇਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹ 1978 ਤੱਕ ਰਹੇ। 1994 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੌਸਟ ਮੂਨ: ਦ ਪੈਰੀਲਸ ਵੌਏਜ ਆਫ਼ ਅਪੋਲੋ 13 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਪੋਲੋ 13 ਸੀ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-