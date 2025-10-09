ETV Bharat / technology

Motorola ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਹੋਇਆ ਰੋਲਆਊਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ANDROID 16 ROLLED OUT
ਮੋਟੋਰੋਲਾ (Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਐਜ 60 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਅਪਡੇਟ ਇਸਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ।

ਇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਪ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋ-ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੂਟੁੱਥ LE ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ Chromebooks ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Motorola Edge 60 and Edge 50 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ 16

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ Motorola Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion ਅਤੇ Edge 50 Pro ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋ-ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ LE ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ?

ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਗੂਗਲ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਮੋਡਸ' ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੋਡ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਐਪ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਨਵੇਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਟੂਲਸ, ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਵੌਇਸਮੇਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

