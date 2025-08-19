ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Airtel ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ Airtel ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Airtel ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਫ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਪਲ ਮਿਊਜਿਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਟਲ ਪੋਸਟਪੇਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਫ਼ਰ
ਏਅਰਟਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਣੇ, ਤਿਆਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਅਤੇ ਐਡ ਫ੍ਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 119 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। -Airtel
ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਏਅਰਟਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਿਮਟਿਡ 5G ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
ਏਅਰਟਲ ਦਾ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਫ੍ਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਣਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
