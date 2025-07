ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ? - AI PLUS PULSE AND AI PLUS NOVA 5G

AI PLUS PULSE AND AI PLUS NOVA 5G ( Madhav Sheth )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 8, 2025 at 3:06 PM IST 2 Min Read