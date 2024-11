ETV Bharat / technology

"ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ?

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਟਬੋਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਵੀ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ AI ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ?

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ AI ਚੈਟਬੋਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ AI ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। AI ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe."

ਕੌਣ ਹੈ AI ਚੈਟਬੋਟ?

ਇਹ AI ਚੈਟਬੋਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। AI ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਦੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੈਟਬੋਟ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੈਟਬੋਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।