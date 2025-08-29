ETV Bharat / technology

ਇਸ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਦੀਦਾਰ?

ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SEPTEMBER 2025 BLOOD MOON
SEPTEMBER 2025 BLOOD MOON (X)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 7-8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੇ 82 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਦ?

ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯਾਨੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਣੇ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਇਹ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੇਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੱਡ ਮੂਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:58 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਪੜਾਅ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:22 ਵਜੇ IST ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:25 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:22 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ?

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲੱਡ ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

