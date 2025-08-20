ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆਂਵਾਲਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਛਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਭਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਹੰਗਾਮਾ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ –“ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੀਜ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਈ ਤਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ।”
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ –“ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆਂਵਾਲਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਭਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ।