ਹਰ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

world suicide prevention day 2025
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2025 at 3:48 PM IST

5 Min Read
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਡੇਅ (World Suicide Prevention Day) ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ "ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ" ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ETV Bharat)

ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਅਤੇ ਐਚਐਮਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 112 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

world suicide prevention day 2025
ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ETV Bharat)

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2011 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਥੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ।

world suicide prevention day 2025
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ETV Bharat)

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।"

world suicide prevention day 2025
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat)

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ 40 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।"

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ: ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਮ ਇੱਕਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ।
  • ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਇਹ ਸਭ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
world suicide prevention day 2025
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ETV Bharat)

ਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ?

  • ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ੳੇੁਹ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 30.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
  • ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 18.47 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਹੋਰ ਕਾਰਨ: 12.20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ: 11.15 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
  • ਨਸ਼ੇ: ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 5.16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
  • ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ: 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

"ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ"

ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

