ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬੰਨ੍ਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

FLOOD AFFECTED AREAS KAPURTHALA
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਸੇਵਾ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)
ਕਪੂਰਥਲਾ: 11 ਅਗਸਤ 2025 ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਿਆ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 10-11 ਘਰ ਰੋੜਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ETV Bharat)



ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਦੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾੜ ਕਰੀਬ 1500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗੋਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣ।"

FLOOD AFFECTED AREAS KAPURTHALA
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਏ (ETV Bharat)

ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

FLOOD AFFECTED AREAS KAPURTHALA
ਬੰਨ੍ਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)


ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਟੋਏ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਡੋਲੂ ਕਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਊਪੁਰ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

