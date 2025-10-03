ETV Bharat / state

ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਾਇਓਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ (ETV BHARAT)
ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2025 at 4:45 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਥਾਨਵਾਸੀ ਵੀ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ (ETV BHARAT)

'ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ'


ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹਾਈਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ RDF (Refuse Derived Fuel) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।-ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਵਿਧਾਇਕ,ਆਪ

ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ETV BHARAT)

'ਕੂੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ'

ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਕੂੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ (ETV BHARAT)

'ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ETV BHARAT)

ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

