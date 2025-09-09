ਰਾਹਤ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ

ਰਾਹਤ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ...
Published : September 9, 2025 at 8:54 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੁਖਭਰੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੰਮ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਈ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਸ਼ੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣੀ 'ਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੁ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਣੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।'
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮਗੱਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਣ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ।