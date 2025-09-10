ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚੌਲ, ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਡੋਬੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਮਾਰ

ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚੌਲ, ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਡੋਬੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਮਾਰ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : September 10, 2025 at 3:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 97 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 154 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 12581 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭਗ 533 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ 241 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਰਕਬਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਲ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 22.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 46.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,84,938.05 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 307.49 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ 0.34 ਲੱਖ ਟਨ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ 307.83 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ 0.80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।"
ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਥੇ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ।- ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਵੀਸੀ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਅਗੇਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਗੇਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖਰਾਬਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਆਲੂ, ਕਮਾਦ, ਮੱਕੀ ਆਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲੱਗਭਗ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।- ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
ਸੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਨਿਭਾਉਣ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਫ਼ਸਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।- ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ
ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 175 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"