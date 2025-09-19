ETV Bharat / state

ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 8:14 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਤੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ (ETV Bharat)

'ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ'

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।'

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

