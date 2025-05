ETV Bharat / state

ਆਖਿਰ ਕਿਉ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਥੇਨੌਲ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ? - METHANOL USE IN ALCOHOL

Why Methanol added to alcohol ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 16, 2025 at 8:25 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 8:52 PM IST 3 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੀਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਥੇਨੌਲ (Etv Bharat) ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਥੇਨੌਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾਪਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ।

