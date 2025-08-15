ETV Bharat / state

15 ਜਾਂ 16 ਅਗਸਤ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ? ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ - JANMASHTAMI 2025

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਲੋਕ ਧੂੰਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

JANMASHTAMI 2025
JANMASHTAMI 2025 (Getty Image)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਰਾਤ 11:50 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 16 ਅਗਸਤ ਰਾਤ 9:35 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ? (ETV Bharat)

ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿੱਚ ਫਰਕ

ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਸਮਰਥ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 90% ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 16 ਅਗਸਤ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ "ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮਾ" ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ

ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

