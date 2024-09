... ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਧ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਾਧ ਅਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ - First and Last Shradh

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 49 minutes ago | Updated : 37 minutes ago

... ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਧ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕੰਨਫੀਊਜ਼ਨ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਜਰ ਆਏ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ 17 ਜਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਸ਼ਰਾਧ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ (Pitru Paksha) ਸ਼ਰਾਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ਰਾਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਧ ਦਵਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਪਿਤਰਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਨ, ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Last Updated : 37 minutes ago