ਕਿੱਥੇ ਹੈ SDRF ਦਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ? ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ SDRF ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿੱਥੇ ਗਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ
ਕਿੱਥੇ ਗਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2025 at 7:32 PM IST

7 Min Read
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਰ (Etv Bharat)

ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੋਰਥ ਈਸਟ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਹੈ NDRF ਤੇ SDRF ਫੰਡ
ਕੀ ਹੈ NDRF ਤੇ SDRF ਫੰਡ (Etv Bharat)

ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਸੀਟੀ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1554.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 458.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 152.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 611.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 239.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ (Etv Bharat)

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8194.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 908.85 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 69.33 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 9041.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਐਸਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੇ 9041.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲ 23 -24, 24-25 ਅਤੇ 25 -26 ਦੇ ਫੰਡ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰੋ।- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪੋਸਟ (Etv Bharat)

'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਰੀ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 6800 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6800 ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਆਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਫੰਡ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ (Etv Bharat)

ਅਸਾਮ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 734 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਬੋਲੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ 70 ਕਰ ਦਵਾਂ, 70 ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ 80 ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 80 ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਵਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ, ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਜਪਾ (Etv Bharat)

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ AAP ਪੰਜਾਬ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"

ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ AAP ਲੁਧਿਆਣਾ (Etv Bharat)

