EXPLAINER:ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ? ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ - WHAT IS MPLADS

ਕੀ ਹੁੰਦਾ MPLADS ਫੰਡ,ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ? ਇਕ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ?MP ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ?ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

MPLADS and responsibilities of Member of parliaments
ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ? ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2025 at 11:01 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 1:06 PM IST

10 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ) : ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 550 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 530 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Union Territory) ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ (ETV Bharat)

ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ?

ਐਮਪੀ ਲੈਡ (MPLADS) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

MPLADS and responsibilities of Member of parliaments
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ (ETV Bharat)

MPLAD ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ

  • ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
  • ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
  • ਸਵੱਛਤਾ
  • ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
  • ਪੱਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ?

ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

MPLADS and responsibilities of Member of parliaments
MPLAD ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ?

ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਮਪੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ

MPLADS and responsibilities of Member of parliaments
ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ? (ETV Bharat)

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫੰਡ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈਕ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਮਪੀਲੈਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਚੋਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ, 2.78 ਕਰੋੜ ਬਚੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 1.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 2.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਬਚ ਹੋਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜਦਕਿ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜਦਕਿ 1.73 ਕਰੋੜ ਬਚੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 2.49 ਕਰੋੜ ਬਚੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 1.76 ਕਰੋੜ ਬਚੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ।

MPLADS and responsibilities of Member of parliaments
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? (ETV Bharat)

ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡ

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨਾ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 1994-95 ਅਤੇ 1997-98 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2011-12 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ -

1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

-ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ (MP)

ਐਮਪੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ?

  • ਜਨਤਕ ਭਵਨ
  1. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  2. ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  3. ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
  4. ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ/ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਢਾਂਚਾ
  5. ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  6. ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਰਕ ਸ਼ੈੱਡ
  7. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  8. ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ
  9. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਡਾਕਖਾਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  10. ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  11. ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  12. ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਖਰੀਦ
  • ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
  1. ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  2. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  3. ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਹਨ (NMV) ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  4. ਬੱਸ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  5. ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
  6. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
MPLADS and responsibilities of Member of parliaments
MP ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ETV Bharat)
  • ਸਿੱਖਿਆ
  1. ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  2. ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  3. ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ IT ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  4. ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
  5. ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  6. ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ (ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ
  7. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  8. ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ
  9. ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  10. ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  11. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  12. ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  13. ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ।
  • ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ
  1. ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  2. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  3. ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ)
  4. ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਚਾਰ, ਤਿੰਨਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ (ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵਾਈਸ) ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
  5. ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ/ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ/ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ।
  • ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
  1. ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  2. ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  3. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  4. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ
  5. ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  6. ਜਨਤਕ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  7. ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  8. ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
  9. ਸੀਵਰੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
  10. ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  11. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  12. ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ
  13. ਜਨਤਕ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  14. ਜਨਤਕ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  15. ਜਨਤਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  16. ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  17. ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  • ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
  1. ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  2. ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  3. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  4. ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  5. ਸੀਮਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
  6. ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  7. ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  8. ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
  9. ਸਟੋਰੇਜ, ਆਈਸ ਪਲਾਂਟ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
  1. ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  2. ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  4. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  5. ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ
  6. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
  7. ਜਨਤਕ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  8. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  9. ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  • ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਰਸਤੇ
  1. ਸੜਕਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  2. ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  3. ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  4. ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਰੂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  5. ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  6. ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  7. ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (FOB) ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  8. ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਸਕੇਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
  9. ਰੇਲਵੇ ਹਾਲਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  10. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  11. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਉਡੀਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  • ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ
  1. ਨਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ
  2. ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
  3. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  4. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਇਓ
  5. ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
  • ਜਨਤਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ
  1. ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
  2. ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
  3. ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  4. ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  5. ਮਲਟੀ ਜਿਮ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  6. ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀਸਥਿਰ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
  7. ਮਲਟੀ-ਜਿਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  8. ਸਥਿਰ ਗਾਰਡਨ ਜਿਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
  9. ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰਫ ਵਿਛਾਉਣਾ
  10. ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

MPLADS e-SAKSHI ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਐਪ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

