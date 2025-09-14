ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ...

African swine fever
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 5:29 PM IST

5 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਗਿੰਗ, ਫਾਰਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ?

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ (ASF) ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ) ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

African swine fever
ਕੀ ਹੈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ? (Etv Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ?

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਓਂਦਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ

African swine fever
ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ (Etv Bharat)

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ ?

ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਤੋਂ 4 ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ

African swine fever
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ (Etv Bharat)

ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਹੱਲ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

African swine fever
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ (Etv Bharat)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ?

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੂਨਾ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੂਰ ਪਾਲਕ

African swine fever
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ? (Etv Bharat)

ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

"ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਪਿੱਛੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਡ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਕੇ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।" - ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੂਰ ਪਾਲਕ

African swine fever
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ (Etv Bharat)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ (ASF) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ।

