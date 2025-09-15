‘ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ’

‘ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ’
ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ? ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : September 15, 2025 at 5:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹਨ।"
"ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇ ਹਨ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1987 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ?"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
'ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ'
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ? ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ‘ਕਦੇ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਕਦੇ ਜਿਓ ਜਾ ਚਿੜੀਏ’। ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੋਗੇ ?"
"ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਸਾਬ੍ਹ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਬ੍ਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਵੇਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
'ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ'
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਚੌਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੈਕਿਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨ, ਗਨ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਓ।"
SGPC ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਉਥੇ ਹੀ SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?"