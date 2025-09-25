ETV Bharat / state

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ? ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼। ਜਾਣੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ।

Punjab weather forecast
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੰਢ ਦੀ ਆਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ 36.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਫਿਲਹਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਨਸੂਨ

ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB MOSAMਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮPUNJAB WEATHER FORECASTPUNJAB TEMPERATUREMONSOON IN PUNJAB

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਜੇਕਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ!

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.