ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ? ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼। ਜਾਣੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ।
Published : September 25, 2025 at 9:45 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੰਢ ਦੀ ਆਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ 36.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਫਿਲਹਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀ ਹੈ।
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 25-09-2025 pic.twitter.com/Cr8QZ62HcT— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 25, 2025
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਨਸੂਨ
ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।