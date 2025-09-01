ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੋਇਆ ਓਵਰ ਫਲੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ- ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 774 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
''ਲਗਭਗ 50,000 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ।ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ।'' -ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
''ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ''
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ, ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਸਸਰਾਲੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ- ਤੇੜੇ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।