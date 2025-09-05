ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਕਲਰਕ ਕਾਬੂ

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਬਾੜ ਹੋਈਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ RTO ਦਫਤਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ।
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੁੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਜੀਪਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜੀਵ ਦੰਡ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੀਪਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜੀਵ ਢੰਡ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤੇਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ RTO ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।'