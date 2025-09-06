AAP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 6, 2025 at 3:02 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਮਾਰਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਉ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਧਮਕੀ ਤੇ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।''
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
VB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ (MTP) ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। VB ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
''ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।'' -ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ
'ਆਰਟੀਆਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''
ਪਹਿਲਾਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ MTP ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।