ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦ - VEGETABLE PRICES INCREASE

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ...

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਥੋਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦ (Etv Bharat)

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਟਰ 300 ਕਿਲੋ, ਗੋਭੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਲੋਕੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਭਿੰਡੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਰੇਲਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਰਾਮਤੋਰੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਖੀਰਾ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ (Etv Bharat)

'ਆਉਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਭੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ (Etv Bharat)

ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Etv Bharat)



