ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ - AMRITSAR TO KATRA VANDE BHARAT

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਟੜਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।

Amritsar to Katra Vande Bharat
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਟੜਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਲੋਕ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 26405/26406 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਆਸ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਂਟ, ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੇਐਸਆਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ (ਅਜਨੀ) ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਬੇਲਗਾਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ (ਅਜਨੀ)-ਪੁਣੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੇਐਸਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਬੇਲਾਗਵੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ (ਅਜਨੀ)-ਪੁਣੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

  • ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 11 (22 ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5 (10 ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ (10 ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਨੀ-ਪੁਣੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12 (24 ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 144 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

6.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਟਾਪ

  • ਕੇਐਸਆਰ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਬੇਲਾਗਵੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਧਾਰਵਾੜ, ਹੁਬਲੀ, ਹਵੇਰੀ, ਦਾਵਨਗੇਰੇ, ਤੁਮਕੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।
  • ਨਾਗਪੁਰ (ਅਜਨੀ)-ਪੁਣੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਵਰਧਾ, ਬਦਨੇਰਾ, ਸ਼ੇਗਾਂਵ, ਅਕੋਲਾ, ਭੁਸਾਵਲ, ਜਲਗਾਓਂ, ਮਨਮਾਡ, ਕੋਪਰਗਾਓਂ, ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ, ਦੌਂਦ ਕੋਰਡ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਂਟ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਅਰਧ-ਉੱਚ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਚ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਨੈਕ ਟੇਬਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੋਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ LED ਅਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ।
  • ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ: ਹਰੇਕ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਾਮ ਸਿਸਟਮ।
  • ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜੋ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਦੋਹਰਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

