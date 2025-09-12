ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ,ਦਿੱਤਾ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

UNION MINISTERS VISIT
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਹਾਲ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 9:58 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 10:07 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਸੰਜੇ ਸੇਠ,ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ETV BHARAT)

'ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਘਾਟ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,' ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ।'

PUNJAB FLOOD
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਹਾਲ (ETV BHARAT)

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਟਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ “ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।- ਸੰਜੇ ਸੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

UNION MINISTERS VISIT
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਹਾਲ (ETV BHARAT)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਲ ਵਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।'

ਬੀ ਐਲ ਵਰਮਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (ETV BHARAT)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।- ਬੀ ਐਲ ਵਰਮਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

PUNJAB FLOOD
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀ ਐਲ ਵਰਮਾ (ETV BHARAT)

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ'

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ 1600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Last Updated : September 12, 2025 at 10:07 PM IST

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਅਜਨਾਲਾ ਹੜ੍ਹਲੁਧਿਆਣਾ ਹੜ੍ਹUNION MINISTERS VISITPUNJAB FLOOD

ETV Bharat Logo

