ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਡਾਟਾ ਦੇਣ 'ਚ ਰਹੀ ਅਸਫਲ'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
Published : October 2, 2025 at 1:56 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰੂਪਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੰਡ ਭੇਜੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ 12,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। “ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 39 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ, 105 ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,209 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ।
- ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 300 ਟਰੱਕ 31,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ।
- ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਦਾਮ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ
“ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦੋਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ੍ਹ ਲੋਡਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।