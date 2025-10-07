ETV Bharat / state

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 7, 2025 at 12:46 PM IST

ਰੂਪਨਗਰ/ਮੰਡੀ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ (Etv bharat)

ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਵਾਨ ਧਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਹਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv bharat)

ਜ਼ਖਮੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ, ਸਿਰਮੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।"

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv bharat)

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਧਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ (Etv bharat)

ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਪਤੀ ਦੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਹਰ ਦੇ ਖਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਥਾਚੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ (26 ਸਾਲ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਗਾਰਡਜ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਰੂਪਨਗਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਦੇਹ ਗੋਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ "ਸ਼ਹੀਦ ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv bharat)

ਨਾਚਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਧਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਡੀਐਮ ਗੋਹਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵੇਨ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਗ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

