ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : September 24, 2025 at 3:36 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਲੋਕ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।"
ਘਰ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ "ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ।"
ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ ।"