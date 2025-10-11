ਭਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਾਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਭਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਾਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਖੌਫ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦੀ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹਨ।
'ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਾਰਦਾਤ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸਮਾਧ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ'
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੁੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
'ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਅਮਨਦੀਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
'ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ'
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਿਟੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪੂ ਜੈਤੀਪੁਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਤੀਪੁਰ 'ਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
